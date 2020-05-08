學7大女星　飲出發光透白肌

正所謂「一白遮三醜」，皮膚白的女生天生就有優勢。但是看看現在白得發亮的女明星們，也不是個個就是曬不黑的體質，她們也有皮膚變黑的時候。除了平日要勤於塗防曬和保養，她們還會喝美白飲品，內外夾擊，維持透白肌的秘訣。這次小記找來了7位女星常飲的美白飲品，讓我們一起飲出女星同款透白肌吧！

【范冰冰─紅棗枸杞水、檸檬水】

皮膚比牛奶更白的范冰冰是一位美白控，有自家一套美白術。第一準則是不喝任何「有色飲品」，她曾言自己一年四季只喝兩種飲品，冬天（9月至3月）的時候會飲紅棗枸杞水，夏天（4月至8月）則會喝檸檬水。

紅棗枸杞水的做法是把3~4顆紅棗去核，加上10多顆枸杞，用熱水沖泡即可，如果天氣太冷會加薑片或薑粉。而檸檬水的做法則是將半顆檸檬切片，用來泡水。為了保持身材多數會「走甜」，但有時候也會加小量蜂蜜。但是檸檬的保質期短，不方便製作的時候她會喝一款來自澳洲的檸檬酵素，以發揮美白排毒功效。

【張鈞甯─茯苓紅豆粥、銀耳湯】

張鈞甯的肌膚透白水潤，素顏照也是相當抗打，非常有少女感。喜歡戶外運動但依然很白的她，美白秘訣是喝茯苓紅豆粥和銀耳湯。茯苓有美白、利尿的功效，與紅豆、蓮子、紅棗、枸杞一起煮就是美白佳品，不過要注意經期期間不能飲用喔！而銀耳湯主要是補充「膠原蛋白」，還可以保持臉色紅潤，白裏透紅。做法是把皂角米、銀耳、桃膠、紅棗煲製而成。

【大S─牛奶、珍珠粉、杏仁】

大S的皮膚也是相當白滑，出道多年依舊保養得宜。她為了美白經常會喝牛奶，還會吃珍珠粉和杏仁等白色食品，一個字總結就是以「白」為上。另外她也是堅決不吃不喝黑色食物，如醬油、黑醋、咖啡等。

【林依晨─綠茶、維他命C、珍珠粉】

林依晨可是相當的「童顏」，天生「黑底」的她全靠後天保養養成透白肌。她的秘訣是喝綠茶，綠茶內的茶多酚有助美白和抗氧化。另外她會在早上空腹吃水果，特別是富含維他命C的柑橘類，也會服用珍珠粉，保持皮膚白皙。

【曾之喬─黑糖木耳茶】

在今年年頭與辰亦儒結婚，加入「超美人妻」的曾之喬也有着白滑的好皮膚，果然好皮膚是收割「男神」的條件之一。其秘訣是黑糖木耳茶，做法是把白木耳煮爛，放入果汁機攪碎，再按照自己的甜度喜好加入黑糖水。

【石原聰美─薔薇果茶、蔬菜汁】

石原聰美的牛奶肌相信也毋須多講，她的秘訣是有「維他命炸彈」之稱的薔薇果茶，當中的維他命C含量比檸檬多出20倍，更含有維他命E、鈣質、鐵質膳食纖維、β-胡蘿蔔素、茄紅素等 ，美白又有營養。另外，她亦會自製蔬菜汁，從中吸收維他命和胡蘿蔔素，以達致美白抗氧功效。

【新垣結衣─豆漿、酵素、薑黃茶】

充滿陽光與海灘的沖繩，要保持白哲肌膚並不容易。但新垣結衣的皮膚就非常白滑，她的秘訣是進食有美白功效的大豆類製品，例如豆漿，也會服用酵素和飲用薑黃茶，以促進新陳代謝和保持亮白肌膚。