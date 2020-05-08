今晚食乜：蔬菜泡芙　小朋友都爭住食

很多人說買不到麵粉回家整餅，可以學IG@amiras_pantry用現成的酥皮來炮製蔬菜Puff，由於酥脆香口，就算用上大量蔬菜製作，小朋友都會爭住食。

做法是先炒香洋葱粒，之後放入切碎和瀝乾水分的菠菜及調味料，大家也可揀選其他的蔬菜來做餡料，將菜炒至軟身後放涼，就可以加入蛋漿和芝士碎搓勻。將現成酥皮切成方形，放入模具內造成杯狀，就可以放入餡料，利用蛋汁將酥皮開口位置黏合，烤至金黃色便完成。的骰小巧的蔬菜泡芙，鬆脆又健康，做主菜又得，作輕食亦得。

材料：

橄欖油 2湯匙

洋葱粒 1個

蒜蓉 1瓣

菠菜 10安士

番荽碎 1/4杯

芫荽 2湯匙

刁草碎 1湯匙

鹽 少許

胡椒粉 少許

雞蛋 2隻

Feta芝士碎 3/4杯

酥皮 2塊

牛油 少許

做法：

1.橄欖油、洋葱碎、蒜蓉炒香。

2.菠菜切碎，和刁草、番荽、芫荽、鹽和胡椒倒入鑊內炒勻，離火，閒置10至15分鐘至涼。

3.倒入蛋漿和芝士拌勻。

4.酥皮切成16個正方形，模具掃牛油，放入酥皮。

5.放入餡料，封口，掃一層蛋汁，烤焗至外層金黃色即成。