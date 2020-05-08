靈感煮意︰【素晚餐】香烤意大利茄子配免煮Cous Cous

2020年05月08日 16:00
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    香烤意大利茄子配免煮Cous Cous（作者提供）
    最近跟幾個Home Office的朋友視像，見他們臉圓的身圓的，原來因為是天天在家，吃多了，走動少，所以胖了！剛好我逛街市，見到菜檔老闆賣意大利種茄子，才十五元一個，便宜到不得了，於是立即買幾個回來，教大家做一頓簡單、惹味、低卡的素晚餐。有咬口的小米伴着Creamy的茄子，再加香草和香料的惹味，又是快樂的一天！立即上東網生活on.cc收看這一集《靈感煮意》，今晚試做跟家人分享，齊齊邊吃邊瘦啦！
    材料（二人份）
    意大利茄子　2個
    海鹽　1/4茶匙（灑在茄子表面用）
    橄欖油　1湯匙
    茄子調味
    糖　1茶匙
    黑胡椒　1/4~1/2茶匙
    乾香草　1茶匙
    煙紅椒粉　1茶匙
    蒜蓉　1茶匙
    檸檬汁　2茶匙
    小米
    小米　100克
    海鹽　1/8茶匙
    黑胡椒　1/8茶匙
    煙紅椒粉　1茶匙
    滾水　100克
    周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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