母親節獻物：給媽媽送上尊寵呵護

趁今年母親節，給媽媽挑選合適的洗護產品，從日常生活細心呵護她。（互聯網）

總有一部分媽媽對化妝和臉部護膚沒那麼講究，反而更關注日常的頭髮、身體的潔淨護理和臉部深層清潔。既然如此，我們就把關心放到這些日常的清潔當中，挑選一些優質洗護產品，好好寵愛和呵護終日辛勞照顧我們的媽媽！

【天然萃取 溫和鎖水】

Aveda nutriplenish™長效營養補濕系列以高效、純素配方研製，當中的天然萃取成分─石榴籽油含豐富的奧米加5脂肪酸，能為媽媽帶來水潤亮澤的健康秀髮之餘，更可保護其秀髮免受紫外線和熱力造型的傷害。

【甜美花香 柔滑淨肌】

Aveda的另一系列Cherry Almond櫻花甜杏頭髮和身體護理系列，由38種純花卉和植物精華調配而成，花香濃郁。清潔的同時配合磨砂，輕易重拾柔滑肌膚。

【讓母親體驗Home Spa】

BORGHESE推出官網限定的手部深層滋養套裝，超值價格出售，修護母親辛勞的雙手，優惠期至5月12日，輸入推廣碼「LOVEMOM」即可享優惠。另有緊緻抗皺美膚泥漿，可用於臉部或身體，抗疫時期在家也能做Facial。大家不妨送媽媽泥漿一罐，成為她的專屬美容師。

【限定套裝+潔面系列優惠】

5月期間，ETVOS限量30組的高效補濕潤膚套裝提供85折優惠。另外，凡購買指定潔面產品，即送洗面網一個。

【優惠套裝+購物禮遇】

由即日起至6月18日，FOREO推出購物額外禮遇。凡購買FOREO BEAR™或FOREO BEAR™ Mini可獲得限量多功能手機支架一件 、購物滿HK$1,800，即送精美化妝掃一套 和成功登記會員即享FOREO粉顏密集修護精華露 2ml一份。同時間亦推出多個套裝的折扣優惠，多款潔面儀、美容儀均以筍價登場。

【母親節限定產品及禮盒】

LUSH推出多款限定產品，以不同造型的浸浴球讓媽媽找回童真。多款沐浴露具不同的功效，包括紓緩疲勞、去除死皮等。配合洗髮皂和潔面芭，全面潔淨母親肌膚。新產品可組成不同禮盒，別致的造型和名字更相當有少女心。