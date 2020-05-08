本日日本：日本人心目中的「外賣餃子」排名係……

為對抗疫情，我們減少在外吃飯的次數，日本人也不例外，多了外賣回家吃。外賣的食品當中，餃子是最受歡迎的類別。日本的Mynavi News網站早前對513位讀者進行了問卷調查，選出了最受歡迎的外賣餃子排行榜，一齊睇吓頭四位的排名可會是你的心水？

第1位：餃子の王將（得票率：42.7%）

第一位的餃子の王將其實和第二位的大阪王將系出同門，於昭和44年（1969年）原本叫「王將」的連鎖店，後來分家，變成這兩間店名差不多的店舖。餃子の王將以京都為中心，至今在日本各地開了700多間分店。餃子材料大部分都採用日本產，例如青森縣大蒜及北海道產麵粉，可以做出高黏性的餃子皮，口感較佳。每天餃子由工廠直送至各店舖，不經冷藏。讀者的評語是餃子皮Q彈而餡濃香多汁，而且菜式選擇多，例如炒飯、韮菜炒豬肝、糖醋肉、拉麵等等，價錢便宜又好吃。

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第2位：大阪王將（得票率：11.5%）

大阪王將以大阪為中心，至今全國約有360多間分店。該店的師傅最快能夠每2秒就包好1隻餃子，因為包餃子的時候手的溫度會傳到餃子上，時間耐了就容易降低新鮮度，而且大阪王將採用的全是日本國內契約農場直送的豬肉和蔬菜，包出來的餃子放上特製的「神之鐵板」，並根據每天的溫度和濕度調整煎鍋內的水分。「神之鐵板」是大阪王將特別請熨斗廠商特製的鐵板，能夠均勻導熱，並採用200°C高溫以4分鐘速度完成一鍋底皮。做出來的煎餃送到桌上時，剛好是96度°C，做到皮酥脆、內餡多汁的口感。 讀者的評語是很喜歡餃子配飯或麵的套餐，而且不只有煎餃，也有餃子鍋等選擇。

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第3位：Ringer Hut（得票率：8.8%）

此品牌於香港亦設有分店。起源於明治30年代，於日本擁有500多間分店，規模龐大。主要提供長崎Champon，這是一碗含7種野菜、肉類和海鮮，營養豐富的湯麵，餃子是其中一樣小食，卻出奇地大受外賣人士歡迎。他們喜歡的原因包括味道較清淡，因為沒有用大蒜做餡料，還有喜歡吃湯麵及烏冬。

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第4位：White餃子（得票率：5.8%）

本店位於千葉縣的野田市，於昭和35年創業，是一間老舖。餃子外形有別於前三位，是橢圓形厚厚實實的。讀者表示喜歡其有質感的餃子皮，炸至金黃，頗有咬口，亦不油膩。包着蔬菜跟豬肉的內餡也很美味，肉汁跟蔬菜搭配相當鮮甜。