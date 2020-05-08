紳士撞「板」　重磅聯乘

美國板仔文化及英倫紳士造型本身就係大纜都扯唔埋嘅兩樣嘢，不論是文化背景，還是配襯服飾單品都絕對係南轅北轍，但當兩者落在Supreme手上就自然有辦法炒埋一碟，再讓你垂涎三尺衝住去買。日前Supreme就發布與英國百年服飾品牌Barbour聯名合作，將呢個英倫紳士去狩獵時穿着的經典品牌的標誌性褸款，融入一系列美式街頭單品當中。

系列主打褸款以Barbour於80s由Dame Margaret所設計的Bedale Waxed Jacket為靈感，加入搶眼的豹紋、鮮橙及黑色重新演繹成Lightweight Waxed Cotton Field Jacket。同時更沿用Barbour標誌性油蠟布製作成Waxed Cotton Waist Bag、Waxed Cotton Crusher及Waxed Cotton Camp Cap三款配飾單品。整個聯名系列吸引程度絕對不下於同步上架的Supreme x S&M 1995 BMX Dirtbike，相信就算用炒價買齊一套（一褸一袋兩帽）都肯定平過部單車原價（1,898美元）！