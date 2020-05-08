母親節送人氣包包　乘機做善事

2016年於美國三藩市創立的手袋品牌SENREVE，推出的袋款設計靈感主要來自現代女性，在兩位華裔女性創辦人Coral Chung（陳中珊）及Wendy Wen（文雯）精心打理之下，以優雅外觀設計及意大利精湛工藝（所有手袋均於意大利人手製造）火速進身成為歐美人氣品牌，連時尚觸覺敏銳的意大利時尚教主Chiara Ferragni及紐約名媛Olivia Palermo都有捧場就知SENREVE人氣甚高。

隨着母親節將至，SENREVE以品牌經典手袋款式「Maestra」（意大利文中解作導師）之名推出了「Me & My Maestra」活動，由即日起至5月31日於品牌官方網站購買300美元就可以透過優惠編碼「TWF2020」獲得50美元折扣優惠。與此同時品牌更會將使用此優惠編碼的訂單收益的其中8%捐贈予婦女基金會。買手袋孝敬母親仲可以間接幫助非牟利機構改善婦女權益，外內在美俱全的品味女士點可以唔支持！