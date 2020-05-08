中階新丁　名廠4鏡挑「機」

未知是否全球經濟不景，近月手機廠不約而同力谷中低階產品，昔日大廠Nokia更是表表者，新手機差不多都是這個定位。最新有Nokia 5.3，機身秉承傳統北歐風格，正面是光滑玻璃面，背部則是複合物料組成，雖然擋唔到子彈，但依然具一定耐用度。手機用上6.55吋 20:9 1,600×720解像度大屏幕，而且是「水滴」設計，藉此提升屏佔比。跟隨多鏡潮流，它也內置4鏡頭系統，分別是1,300萬像素f/1.8主鏡頭、500萬像素超廣角、200萬像素微距及200萬像素景深鏡頭，輔以LED閃光燈，並提供夜間模式、人像模式、AI場景辨識等拍攝「分唇」，全面照顧影人影景需要。

Nokia 5.3內建Qualcomm Snapdragon 665處理器、4GB RAM及4,000mAh電池，儲存空間是少得可憐的64GB，幸好可加裝最高512GB記憶卡，否則長遠一定唔夠用。跟機行Android 10，廠方保證將來可升級至Android 11，並提供3年定期安全性更新服務。手機於5月8日在港開賣，只有黑色一款，定價約$1,600左右，以規格來說算是抵買，鍾意大牌子不妨考慮。