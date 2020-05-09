白羊：人氣及事業運雖略帶不穩，但財運極佳，議價力較強，求職、謀事等將甚為利好。

金牛：精神狀態轉佳，人氣極旺，出勤、公幹及海外項目等進展將較如意，宜積極行事。

雙子：社交運回穩不少，精神狀態佳，助改善及增進親子、感情及人際關係，宜多交流。

巨蟹：戀愛及事業運略有不穩，但社交運佳，人緣運回升，多曝光有助招引發展良機。

獅子：體能持續回穩，工作及事業運較佳，求職、轉職及謀事等將較利好，宜積極行事。

處女：親子及感情關係逐漸回穩，已婚或同居朋友夫妻關係將較早前融洽，宜多作交流。

天秤：事業運欠佳，機遇雖不乏，但良莠不齊，宜擇善而行，切勿意氣用事或急進行事。

天蠍：人緣運急升，親子及感情關係將較和順，就嗜好、學術等話題多交流，助增情誼。

人馬：財運稍佳，做生意、自僱或銷售業的朋友，開單、簽約等將較利好，助增進業績。

山羊：桃花及人緣運極佳，人氣回升，單身朋友宜把握時機，社交聯誼，可助招引良機。

水瓶：心情好，家庭運佳，家人支持有助排解工作等壓力，公幹、出勤等，將較能應付。

雙魚：辭令及思考力佳，有助改善及增進溝通，社交運回穩不少，有助化解人事等問題。