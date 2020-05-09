【玄之又玄】乜鬼都有！自保靠5招

鬼節未到，但兩大免費電視頻道不約而同於晚上黃金時間搞鬼，先有型爆Oppa被怨鬼女主角打開陰陽眼，以致集集見鬼，另一邊廂，降魔的士佬亦再度登場，而且觀乎劇中出「鬼」的密度，不期然令人生出「梗有一隻响左近」的感覺。

信不信由你，這個世界真是乜鬼都有，不想自己撞到正，就要記住以下5招了！

第1招：佩戴古玉

自殺、生前因意外而喪生者，均會變成枉死鬼，其鬼樣一般較核突、嚇人，要避免撞到它們，可將古玉放入水中浸泡，然後隨身佩戴，可保平安。

第2招：靈符傍身

因天災、人禍而死的人，都會變成橫死鬼，其鬼樣恐怖之餘，更帶有一陣深深不忿的怒氣。如果怕見到它們，可找玄學師傅寫一張驅邪符或平安符傍身。

第3招：沖碌柚葉

進行性行為時不幸猝死，或因性事過勞而斃命的人，都會淪為淫死鬼，其鬼樣可能跟正常人沒分別，但會控制人的身心，甚至會依附人體！若懷疑自己被淫死鬼盯上，可利用黃皮葉水或碌柚葉水沖涼。

第4招：遠離酒精

中酒毒、中酒風，或過量飲酒而死的人，都會變醉酒鬼，其鬼樣通常是面紅紅、腳步浮浮，跟在生的「酒鬼」差不多，因物以類聚，最好遠離酒精。另外，駕駛人士更應戒酒，即使唔撞車，也有機會撞鬼！

第5招：唸開路咒

明明知道怎樣去目的地，可是走來走去都是原地踏步，很可能是遇上攔路鬼！被迷者可嘗試唸開路咒，口訣是「一眼望青天，十八羅漢在眼前，千年榕樹要出骨，萬千松樹要生根，吾奉太上老君急急如律令」，向前用「劍指」（姿勢為無名指和小指彎屈，令拇指壓在二指的指甲，食指中指並攏伸直）打出去，不停重複至脫困為止。