新Xbox細節公開！支援遊戲率先睇

今年是遊戲界重要一年，事關PlayStation與Xbox都有新主機面世，剛剛網上直播節目「Inside Xbox」就透露了Xbox Series X更多細節，並公開了部分遊戲內容。

新主機帶來多個技術優化，例如4K解像度、每秒最高120幀、結合硬體加速的DirectX Raytracing、超快速的加載時間等等。全新技術「Smart Delivery」更讓玩家購買一次遊戲後，就可以在Xbox One或Xbox Series X兩個平台上遊玩，而且系統會自動偵測主機而提供最佳效果。

所有支援以上技術的遊戲，都會在包裝上列明「Xbox Series X Optimized」字樣，方便玩家選購。而首輪支援的遊戲有13款，包括︰

- Assassin's Creed Valhalla

- Bright Memory Infinite

- Call of the Sea

- Chorus

- DiRT 5

- Madden NFL 21

- Scarlet Nexus

- Scorn

- Second Extinction

- The Ascent

- The Medium

- Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

- Yakuza: Like a Dragon