新Xbox細節公開！支援遊戲率先睇
2020年05月09日 11:30
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Xbox Series X支援4K解像度、每秒最高達120幀、結合硬體加速的DirectX Raytracing、超快速加載時間等多項新技術。（互聯網）
今年是遊戲界重要一年，事關PlayStation與Xbox都有新主機面世，剛剛網上直播節目「Inside Xbox」就透露了Xbox Series X更多細節，並公開了部分遊戲內容。
新主機帶來多個技術優化，例如4K解像度、每秒最高120幀、結合硬體加速的DirectX Raytracing、超快速的加載時間等等。全新技術「Smart Delivery」更讓玩家購買一次遊戲後，就可以在Xbox One或Xbox Series X兩個平台上遊玩，而且系統會自動偵測主機而提供最佳效果。
所有支援以上技術的遊戲，都會在包裝上列明「Xbox Series X Optimized」字樣，方便玩家選購。而首輪支援的遊戲有13款，包括︰
- Assassin's Creed Valhalla
- Bright Memory Infinite
- Call of the Sea
- Chorus
- DiRT 5
- Madden NFL 21
- Scarlet Nexus
- Scorn
- Second Extinction
- The Ascent
- The Medium
- Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
- Yakuza: Like a Dragon