【入廚Tips】切洋葱點至唔使喊

入開廚嘅都應該接觸過洋葱，而每次切洋葱，大家會唔會成日畀洋葱「辣」到係咁流眼水呢？原來有方法可以避免個喎，首先要知道，會刺激雙眼嘅成分係酶，只要減低酶，便可以大大減低流眼水嘅機會，一齊學嘢喇喂～

方法一：磨利刀

由於切洋葱時，刀會破壞其組織，其成分刺激到雙眼而引致流淚，因此喺切洋葱前，先將刀磨行啲，刀愈鋒利就愈能避免破壞洋葱入面嘅組織，自然能減低流眼淚嘅機會喇！

方法二：雪一雪

有說可以將洋葱放入雪櫃雪10零分鐘，經低溫冷藏後，洋葱嘅化學反應變我遲鈍，切起來有效減少催淚氣體產生，自然唔係切住喊喇！

方法三：刀濕水

將菜刀濕水後才切洋葱，一邊切一邊在水喉下沖洗菜刀，刀面上嘅水吸收咗洋葱嘅刺激性揮發物，便能減低對雙眼嘅刺激。

方法四：微波加熱

將洋葱連外衣放入微波爐加熱20至30秒，破壞洋葱入面嘅酶，取出後便可輕易去衣切條，但由於加熱會令洋葱變軟，不適合用作沙律，因為會失去爽脆口感。

方法五：用白醋

先用醋塗抹喺砧板上面，切洋葱時，醋會令入面嘅酶變質，大大減低雙眼刺激標眼水。