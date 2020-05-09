意國街牌殺入Game　玩家任襯變身時尚達人

繼Valentino和Marc Jacobs後，GCDS也與「Crossing the runway」 攜手合作製作獨家服飾，讓玩家有更多服裝選擇！（互聯網）

任天堂遊戲《集合啦！動物森友會》近日爆紅，讓不少玩家入坑，日日在社交平台洗版，狂晒自己的遊戲照片。又難咁多人中毒，事關遊戲本身的擁有極高自由度，玩家除咗可以自由為無人島改名、買房子、裝飾房間、蓋博物館及與其他島民互動外，仲可以自由設計服裝，搞到好多人一下子變身時尚達人，而一眾鼎鼎大名的時裝品牌如Valentino、Marc Jacobs等都加入聯乘，參與設計遊戲角色的服飾供玩家下載。

日前就連意大利街頭時裝品牌GCDS都加入這股聯乘熱潮，與「Crossing the runway」 攜手合作，為任天堂遊戲《集合啦！動物森友會》製作獨家服飾，讓玩家在遊戲中展現個人風格。

今次合作一共推出三款單品，包括GCDS經典黑色Logo毛衣、人造皮草外套和帽子，每一款都充滿品牌特色和濃厚的街頭風，相信必能讓玩家過足癮，日日襯衫變裝，在島上行Catwalk！