本日日本：救救貓咪！必撐貓型口罩

口罩的花款愈來愈多，今次介紹這款貓奴必定鍾意，而且仲可以幫助貓貓添！日本幫助流浪貓機構Neko Republic一向有經營保護貓Cafe，但最近受疫症影響，貓Cafe暫停營業。因此今次推出SAVE THE CAT MASK，收益會用於幫助流浪貓，以及為Cafe提供營運資金。口罩的設計靈感來自可愛的貓咪，包括三色貓、俄羅斯藍貓、黑白虎斑貓、黑貓和白貓，拼色設計，加上貓耳輪廓，戴上面超Kawaii。從計劃、設計、紙張圖案、布料、裁切到縫紉，都由岐阜縣一家縫紉廠熟練的工匠手工製作，選用100%棉質製造，而且是高質的天然棉花，吸濕性高，夏天出汗時也會快速乾爽，保持衞生，並可清洗重複使用。而且口罩採用一種名為「綾織」的紡織方法，具有彈性好而不易起皺的優點。雖然這款口罩沒有標明抗菌功能，但至少可以減少自己無意識用手擦口鼻，亦可減低自己的飛沫感染到其他人。口罩4月尾時在網站Necorepa首次接受預訂，2日內火速售罄，今次再度推出大家要把握機會了。每個售1,980日圓。