居家抗疫神器　頂級皮革足球機

因應疫情關係，相信近期大家就算想約朋友見面都盡量選擇留守家中或者上朋友屋企拜訪，盡量避免到公眾場所聚會。如果你閒時都鍾意招呼親朋好友到自己屋企作客玩樂的話，是次Louis Vuitton最新推出的Babyfoot（法語中解作足球機）就啱晒你。

經典Monogram Canvas包覆

驟眼看這部足球機的尺寸大小及設計與一般常見的同類型足球機無異，都是靠推拉及旋轉金屬桿去控制雙方「足球員」對戰，但呢部Louis Vuitton版本足球機，整座木製機身都用上品牌經典Monogram Canvas包覆（另有Monogram Eclipse Canvas、Damier Graphite Canvas及Epi Leather選擇）。

非凡皮革工藝

落場「足球員」以品牌1921年宣傳廣告中亮相角色Groom為靈感，由工匠大師以鋁材人手鑄造及上色，於金屬桿把手及桌面計分器位置縫上原色皮革提升其高貴質感。計分器上的十顆小珠更手繪上Monogram花卉圖案，將品牌非凡皮革工藝徹底展現於這部足球機上，就算無朋友去你屋企玩樂對戰，讓它靜靜放於家中角落當藝術品擺放都相當不錯。