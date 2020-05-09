果粉聚焦：轉戰網上 WWDC2020定於6.22舉行
2020年05月09日 19:00
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Apple將於6月22日舉辦歷來首次虛擬全球開發者大會。（互聯網）
新冠肺炎全球肆虐，不少電腦大Show都要取消或改以其他方式舉行，當中Apple早於今年3月表示第31屆WWDC全球開發者大會將轉戰網上，而日前終於落實日期為6月22日，屆時果粉及開發者可透過Apple Developer app及Apple Developer網站免費「出席」，獲取Apple軟件上的最新資訊。
預計WWDC20焦點會落在iOS 14、iPadOS 14、watchOS 7、macOS 10.16及tvOS 14上，至於會否如近幾屆般發表新硬件，基於iPhone SE、iPad Pro、MacBook Air、MacBook Pro稍早時間已陸續推出，預料出手機、電腦或平板的機會不大，最大可能是發表新耳機AirPods Pro Lite。
除了確定推出日期，Apple同時宣布舉辦「Swift Student Challenge」，學生們只要透過Swift Playground建構一個三分鐘內的互動式場景即可參加，參加日期由即日起至香港時間5月18日下午2時59分，得獎者將獲得WWDC20特別紀念版外套與別針套裝一組。詳情可瀏覽https://apple.co/35AriEx