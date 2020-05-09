果粉聚焦：轉戰網上　WWDC2020定於6.22舉行

新冠肺炎全球肆虐，不少電腦大Show都要取消或改以其他方式舉行，當中Apple早於今年3月表示第31屆WWDC全球開發者大會將轉戰網上，而日前終於落實日期為6月22日，屆時果粉及開發者可透過Apple Developer app及Apple Developer網站免費「出席」，獲取Apple軟件上的最新資訊。

預計WWDC20焦點會落在iOS 14、iPadOS 14、watchOS 7、macOS 10.16及tvOS 14上，至於會否如近幾屆般發表新硬件，基於iPhone SE、iPad Pro、MacBook Air、MacBook Pro稍早時間已陸續推出，預料出手機、電腦或平板的機會不大，最大可能是發表新耳機AirPods Pro Lite。