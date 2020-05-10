白羊：財運欠佳，經濟狀況或生變動，避免高風險活動，如賭博、炒賣等，以減免破財。

金牛：人氣稍遜，職場人事或會較頻，注意人際關係及溝通等情況，保持低調有助過度。

雙子：精神狀態欠佳，體能不穩，工作壓力或會較大，緊張不等如認真，放鬆有助集中。

巨蟹：社交運不穩，人事及感情問題或會較頻，宜自律言行，以免惹來桃色或人事問題。

獅子：事業運欠佳，求職、轉職或謀事等，需多予耐性，明天行事，進展及效果將更佳。

處女：公幹、出勤及海外項目等，進度或較不穩，宜多加注意溝通、文書、傳訊等工序。

天秤：社交運不穩，加上情緒及家庭運不穩，不論公私需注意言行態度，多予笑容為佳。

天蠍：精神欠佳，戀愛運不穩，已有固定伴侶的朋友宜多予耐性，以免令伴侶不安不滿。

人馬：體能不穩，社交及工作運欠佳，出勤、公幹等，多注意人際關係，可助維持進度。

山羊：人緣及桃花運欠佳，親子及感情關係或較不穩，身邊人或較任性，宜多予包容。

水瓶：情緒及精神稍遜，家庭運欠佳，溝通及家事問題或會較頻，宜多予耐性嘗試包容。

雙魚：人氣雖好，但辭令及溝通力不穩，多注意人際關係，避免與人爭辯，可減免煩惱。