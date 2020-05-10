母親節，送健康，「艾浴」大推介

艾草洗頭水和沐浴露，極為溫和，男女老少，甚麼體質，都可天天使用。（客戶提供）

【特約報道】媽媽有否「亞健康」

今年母親節，送甚麼好驚喜！好健康！

首先，要知以下事！

在中醫裏，男屬陽，女屬陰。故女性多有寒症，以及血氣不足、經絡不暢的問題。另，現代人普遍運動不足和離不開「冷氣」，致體積「寒」和「濕」而不知。「寒濕之積，乃百病之源」，故必要清走，尤指女性。

艾草：殺菌、除寒驅濕

中醫裏，艾草為「純陽之草」，專驅寒、除濕、溫通身體經絡、調好氣血、殺除各種惡菌、防婦科病等。故艾草是「女人之草」，常用作洗頭、洗身，可減少疾病，更益皮膚。故有：「家有三年艾，醫師不用來」和「洗了艾草浴、一年身體好」之說。

「艾浴」溫和：益皮膚

今年疫情下，要媽媽身體健康，可考慮送艾草沐浴露、艾草洗頭水，這最少可給她來個「除菌浴」，更可給她把身上多餘的濕氣、寒氣等驅走，氣血、經絡，更會順暢。

今次推介的：艾草洗頭水和沐浴露，極為溫和，男女老少，甚麼體質，都可天天使用。今母親節，不防一試。

本港萬寧、華潤堂…..等超市，個別有售

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