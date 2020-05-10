【心理測驗】從電梯企位剖白內心的不滿

從你在電梯感到舒服的企位，可以知道自己對不滿的處理方法。（互聯網）

日常生活中，我們或多或少都會有一些不滿，有些人會選擇自我消化，有些人脾氣較暴躁會當場爆發，有些人則死忍難忍。不知道你們是哪一種個性？會不會是假裝放手，但其實埋下了計時炸彈。你了解真正的自己嗎？來測一測你內心的不滿表現吧！

【問題】

當你獨自一人乘坐電梯時，請問站在以下哪一個位置會讓你感覺最自在呢？

A.後方的左、右角落

B.前方的左、右角落

C.後方靠牆偏中間

D.靠左、右牆偏前方

E.中間

【結果分析】

A.能自行消化不滿

站在後方角落的你，當不滿來到你身邊時，其實已經所剩無幾。你對事對人都很少不滿，即使有也不會輕易顯露出來，擁有超強的情緒控製能力，可以自行消化壞情緒。

B.會盡快解決問題

站在前方的角落，第一時間就可以衝出去。你的個性比較急躁，忍耐能不高，如有不滿就會立即說出來，盡快發洩，不過脾氣來得快，也會走得快，不會教身邊人難受。

C.無所求佛系心態

站在後方中間的你是一個非常佛系的人，既來之則安之，甚少對事情有所不滿，更不容易對事物產生強烈的興趣，個性平和安穩，因而甚討人歡喜。

D.喜向身邊人訴苦

你是一個比較容不滿的人，同時喜歡向身邊人訴苦，藉以獲得別人認同，因為你害怕孤獨，做不到把不滿收起來，總是喜歡和別人呆在一起。

E.好奇心大於不滿

選擇站在中間的人有很強的好奇心，喜歡挑戰，就算有不滿也不能阻止你前進的腳步，沒有把抱怨放在重要位置，會刻意用其他事物來掩蓋心中不滿。