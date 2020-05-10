西雅圖戶外品牌　重塑山系「美」學

1915年於美國西雅圖創立的戶外品牌COMFY OUTDOOR GARMENT，早期主要推出寢室用品及戶外睡袋等用品，到40年代開始涉足戶外登山服飾的製作，逐漸轉變為一個山系服飾及配飾品牌。到2009年，東京古着店LOSTHILLS主理人奧谷城（Makoto Okuya）於美國認識到此品牌並獲得品牌正式授權，透過日本製精緻工藝及頂級機能物料重塑COMFY OUTDOOR GARMENT 40s至50s推出過的經典戶外服飾，為這個百年老牌注入當下流行的現代機能設計。

今個季度，COMFY OUTDOOR GARMENT有多款實用機能的背心登場，設計以傳統狩獵及釣魚所着用的背心為藍本，用上輕薄、耐磨、抗撕裂、抗水性及防油污的特殊布料去打造，加入多個大容量口袋細節，並附上輕量化的Trimmers金屬扣及德國Fidlock鎖扣大大提升其機能性。

與此同時，亦推出兩款上衣、兩款短褲及兩個帽款，素材選用及細節處理均以現代機能為依歸。當中速乾及潑水效能就非常適用於經常下雨的初夏，而且各款服飾單品採用的大地色系亦易於融入日常造型當中，即使行街多過行山嘅你一樣可以入手無誤！