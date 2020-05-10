果然有料到：時令杧果爆汁又香甜

夏日當造水果何其多，其中一款是不少港人最愛，就是杧果。由現時至6月正是柬埔寨白花杧的當造好時節，據於當地開設果園的香港負責人 Edward指，由於白花杧種植於內陸地方，不受海風影響，吃後不怕濕熱，而且可以擺放1星期或以上。

當地人喜歡用刨來刨走外層薄薄的果皮，之後原個或切件來享用，這樣便能保留果皮的白花香味，加上這款杧果肉厚核薄，肉質細滑無渣，甜度可高達16.4度。

此外，台灣的愛文杧也正值當造期，因其外皮呈紅色，故被稱為台灣紅寶石，其肉幼滑多汁，果香餘韻悠長，香氣留在口腔內，也是近年備受港人追捧的杧果品種之一。揀選時要留意果皮，外皮圓滑無損壞，如果發現果皮質感帶黏黏的感覺，代表夠熟，香氣和甜度自然會較濃，太多太難記，那最簡單的是拿上手聞一聞，有香氣便成。

至於大家較為熟悉的杧果品種，非來自菲律賓的呂宋杧莫屬，基本上四季都有供應，但5至8月最為當造，果味濃郁，價錢亦較其他杧果便宜，CP值非常高，除了當水果吃，很多時都會用來製成甜品。