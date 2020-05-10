【城市傳聞】自殺崖意外多　飛鵝山現鬼影？

日本有「自殺森林」，韓國有「自殺大橋」，而香港也有個「自殺崖」，英文叫「Suicide Wall」，它不是因有人在此輕身而得名，而是跟其地勢險要有關，既崎嶇又多碎石，新手亂去挑戰，等同自殺，分分鐘賠上性命。

巨大岩壁

其實「自殺崖」是一塊巨大岩壁，位於九龍東最高山峰——飛鵝山，過去幾年頻頻因意外事故而見報：2014年11月，一名行山老手與友人到飛鵝山，期間因故墮後，更一度失蹤，經消防隊搜索後，於「自殺崖」找到他，惜送院搶救後不治；2017年11月，一名女子偕友人到「自殺崖」一帶行山，疑跣手跌死；而最新一宗意外則發生於上個月尾，又有一名女子於「自殺崖」失足墮崖而死！

鬼影幢幢

除了死得人多，飛鵝山也不時發生行山迷路的個案，試過有5名少女被迫在「自殺崖」過夜，翌晨才由直升機救走。就算駕車上山，離奇意外一樣多，有人試過衝落山，有人聲稱遇上不明來歷的「女乘客」搭順風車，有人在「車震」時遇到怪事，更有的士乘客聲稱見到路邊有鬼影！順帶一提，飛鵝山百花林一段路被認為是最「猛」的，甚至有指當地有狐仙出沒呢！