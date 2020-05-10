前衞中性風　剛柔並濟

Atsuro Tayama今季減少慣用的軍事細節及男性化剪裁，改為運用柔軟輕盈質料配合女性化細節，打造出能凸顯女性優雅飄逸美態的新裝。（互聯網）

中性設計與運動風格是現今時裝界兩大流行元素，一向愛走中性前衞路線的Atsuro Tayama，今季將這兩種風格，透過柔軟物料和一點點女性化元素，設計出剛柔並濟的春夏系列。新季設計師將最擅長的Oversized及不對稱設計等前衞風格稍稍微調，減少平常慣用的軍事細節及男性化剪裁，改為運用柔軟輕盈的棉麻、絲質及喱士等，配合荷葉邊及百褶等女性化細節，展現出女性優雅飄逸的美態。

品牌設計向來深受英倫男服所影響，其中Pinstripe條子更常見於設計中。今季除了繼續有大量間條設計外，還加入英倫布藝的花卉圖案，包括手繪罌粟花、牡丹及野菊等，並以拼貼左右不同花朵及剪影等方式創作，呈現洋溢春夏活力氣息且散發女性浪漫魅力的系列。款式方面除有不同長短的連身裙、上衣及闊身褲外，亦有中性的西裝褸及具運動味的風褸作配搭。透過不同色彩及圖案互相配搭，或是以Patchwork形式拼於服裝上，裝束別具層次感。

2020年對全球來說是充滿挑戰的一年，所以Atsuro Tayama為鼓勵大家特別推出Hope限量Tee系列，於棉質物料印上仿跑步徑條紋或以仿運動織帶拼貼出2020字樣，希望藉着富動感的限量系列鼓勵大家一起以健康、積極、正面的態度面對種種逆境，於新未來歲月努力活出精彩人生，非常有意義。