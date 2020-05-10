8K來襲！專家解構選購貼士

今年是科技界重要一年，流動網絡進入5G時代，影音界亦邁進8K領域，不同牌子也相繼推出8K電視或發表相關開發計劃，再加上其他品牌也「不務正業」推出8K手機、全景相機、航拍機，一時之間8K慢慢融入生活之中。究竟消費者應該早買早享受定遲買慳幾嚿呢？即請來影音專家Alan Lee同大家拆解啦！

8K TV有嘜好處？

所謂8K電視即解像度達到7,680×4,320，總像素是主流4K電視的4倍之多，畫質當然有大幅改善，但Alan指8K電視最強是處理能力：「它們大多搭載強勁的影像處理器，要知道8K每格畫面高達3,300萬像素，以往4K電視升頻都有機會窒格，但8K電視就能保持流暢，而且顏色、細緻度、立體感都睇到明顯分別。」

選擇邊款面板好呢？

「8K電視面板最新有OLED及QLED兩款，若然家居可以做到全黑環境，對比度高、處理黑位較佳的OLED較為適合。至於QLED好處是光，沒有『燒烘』問題，若然屋企有一定環境光，例如會受落地玻璃影響，想呈現較佳亮度或HDR效果的話，QLED會較佳。」

有何訊源可以欣賞？

「原先今年東京奧運會採用8K廣播，是一個很好的測試平台，可惜延遲舉辦，短期內也聽不到有任何連續項目會以8K廣播。現階段消費者可上YouTube、Vimeo等影音平台尋找訊源，惟它們的影像都經過大幅壓縮，即使播放也未必呈現出應有效果。」Alan補充，要等電視台或電影改用8K拍攝需要很長時間，有見近年開始有8K手機及相機湧現，消費者不如自行製作仲實際。

今年應該升級8K嗎？

「今年可以說是8K電視抬頭的一天，四大廠中Samsung有QLED 8K電視系列，LG有NanoCell 8K，國內廠商如TCL等也於CES 2020展出相關技術。若果是發燒友，8K電視是目前最頂級旗艦的影音產品，帶來肉眼見得到的改善，而且各種配套技術如屏佔比、環迴聲效等都是頂級，絕對值得升級。相反若不介意看普通電視，不如等8K電視去到第三或四代，價錢降下來才Upgrade不遲。」

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