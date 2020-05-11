今晚食乜：茶烤鴨自己都整到　啖啖肉好Juicy

有個烤爐在家，可以經常烤雞、烤牛扒，咁大家有無試過烤鴨？仲要用中國茶嚟整添！今次跟IG@kravingsfoodadventures學整茶烤鴨。

新鮮又好、冰鮮又好，先將鴨鮮凍洗乾淨瀝乾水，之後在表皮𠝹出刀紋，抹上麻油，再加用茶葉調味混合的香料抹勻鴨身，放入置有蒸架的烤盤，由於要利用烤焗後的鴨油，所以要架高鴨子來烤；之後與八角、茴香等一起烤焗。取出鴨，倒起鴨油，原盤放入蔬菜和橘子片烤熟。剩下的鴨油可以用來煎薯仔，添加獨特甘鮮滋味。而出爐的蔬菜可再加鴨油、茶湯和橘子等略炒，味道更香更清新。啖啖肉的鴨子配上惹味的蔬菜，相信能成為飯桌上焦點。

材料：

鴨 1隻

麻油 適量

茶葉 1茶匙

混合香料 2茶匙

鹽 半茶匙

胡椒粉 半茶匙

八角 2至3粒

茴香 2至3個

蒜 5瓣

青椒塊 1/4杯

洋葱塊 1/4杯

蘑菇 1/4杯

薑 3至4片

橘子 3至4片

茶湯 半杯

生粉水 1至2茶匙

薯仔塊 2杯

豉油 1茶匙

做法：

1.鴨表面𠝹格仔刀紋，抹麻油。

2.茶葉、香料、鹽和胡椒粉拌勻，抹勻鴨子。

3.烤盤上先放蒸隔，再放鴨子、八角、茴香和蒜，烤1小時20分鐘。

4.隔出鴨汁鴨油，烤盤放入青椒、洋葱、薑和橘子，再烤40分鐘。

5.煮燒2至3湯匙鴨油，將薯仔粒煎至金黃色。

6.烤好橘子榨汁，其他蔬菜放入鑊內利用餘下鴨油炒香，加豉油、茶湯、橘子汁生粉水煮至濃稠。

7.鴨子、薯仔、蔬菜擺盤上桌便成。