今晚食乜：茶烤鴨自己都整到 啖啖肉好Juicy
2020年05月11日 15:00
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帶淡淡茶香的烤鴨，啖啖肉超有口感。（互聯網）
有個烤爐在家，可以經常烤雞、烤牛扒，咁大家有無試過烤鴨？仲要用中國茶嚟整添！今次跟IG@kravingsfoodadventures學整茶烤鴨。
新鮮又好、冰鮮又好，先將鴨鮮凍洗乾淨瀝乾水，之後在表皮𠝹出刀紋，抹上麻油，再加用茶葉調味混合的香料抹勻鴨身，放入置有蒸架的烤盤，由於要利用烤焗後的鴨油，所以要架高鴨子來烤；之後與八角、茴香等一起烤焗。取出鴨，倒起鴨油，原盤放入蔬菜和橘子片烤熟。剩下的鴨油可以用來煎薯仔，添加獨特甘鮮滋味。而出爐的蔬菜可再加鴨油、茶湯和橘子等略炒，味道更香更清新。啖啖肉的鴨子配上惹味的蔬菜，相信能成為飯桌上焦點。
材料：
鴨 1隻
麻油 適量
茶葉 1茶匙
混合香料 2茶匙
鹽 半茶匙
胡椒粉 半茶匙
八角 2至3粒
茴香 2至3個
蒜 5瓣
青椒塊 1/4杯
洋葱塊 1/4杯
蘑菇 1/4杯
薑 3至4片
橘子 3至4片
茶湯 半杯
生粉水 1至2茶匙
薯仔塊 2杯
豉油 1茶匙
做法：
1.鴨表面𠝹格仔刀紋，抹麻油。
2.茶葉、香料、鹽和胡椒粉拌勻，抹勻鴨子。
3.烤盤上先放蒸隔，再放鴨子、八角、茴香和蒜，烤1小時20分鐘。
4.隔出鴨汁鴨油，烤盤放入青椒、洋葱、薑和橘子，再烤40分鐘。
5.煮燒2至3湯匙鴨油，將薯仔粒煎至金黃色。
6.烤好橘子榨汁，其他蔬菜放入鑊內利用餘下鴨油炒香，加豉油、茶湯、橘子汁生粉水煮至濃稠。
7.鴨子、薯仔、蔬菜擺盤上桌便成。