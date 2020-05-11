今晚食乜：茶烤鴨自己都整到　啖啖肉好Juicy

2020年05月11日 15:00
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    帶淡淡茶香的烤鴨，啖啖肉超有口感。（互聯網）
    有個烤爐在家，可以經常烤雞、烤牛扒，咁大家有無試過烤鴨？仲要用中國茶嚟整添！今次跟IG@kravingsfoodadventures學整茶烤鴨。
    新鮮又好、冰鮮又好，先將鴨鮮凍洗乾淨瀝乾水，之後在表皮𠝹出刀紋，抹上麻油，再加用茶葉調味混合的香料抹勻鴨身，放入置有蒸架的烤盤，由於要利用烤焗後的鴨油，所以要架高鴨子來烤；之後與八角、茴香等一起烤焗。取出鴨，倒起鴨油，原盤放入蔬菜和橘子片烤熟。剩下的鴨油可以用來煎薯仔，添加獨特甘鮮滋味。而出爐的蔬菜可再加鴨油、茶湯和橘子等略炒，味道更香更清新。啖啖肉的鴨子配上惹味的蔬菜，相信能成為飯桌上焦點。
    材料：
    鴨 1隻
    麻油 適量
    茶葉 1茶匙
    混合香料 2茶匙
    鹽 半茶匙
    胡椒粉 半茶匙
    八角 2至3粒
    茴香 2至3個
    蒜 5瓣
    青椒塊 1/4杯
    洋葱塊 1/4杯
    蘑菇 1/4杯
    薑 3至4片
    橘子 3至4片
    茶湯 半杯
    生粉水 1至2茶匙
    薯仔塊 2杯
    豉油 1茶匙
    做法：
    1.鴨表面𠝹格仔刀紋，抹麻油。
    2.茶葉、香料、鹽和胡椒粉拌勻，抹勻鴨子。
    3.烤盤上先放蒸隔，再放鴨子、八角、茴香和蒜，烤1小時20分鐘。
    4.隔出鴨汁鴨油，烤盤放入青椒、洋葱、薑和橘子，再烤40分鐘。
    5.煮燒2至3湯匙鴨油，將薯仔粒煎至金黃色。
    6.烤好橘子榨汁，其他蔬菜放入鑊內利用餘下鴨油炒香，加豉油、茶湯、橘子汁生粉水煮至濃稠。
    7.鴨子、薯仔、蔬菜擺盤上桌便成。
    網址：https://www.instagram.com/p/B_m2ZRRh_zO/