靈感煮意︰【超香少油素麵包】初學必做的洋葱蒜蓉包
2020年05月11日 16:00
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洋葱蒜蓉包（作者提供）
近排見不少朋友都在家玩烘焙，但眼見他們用的食譜，既多牛油又高糖，即使是自家製都不代表一定健康和低卡路里嘛，所以為了讀者着想，我立即寫好今集《靈感煮意》的「超香少由洋葱蒜蓉包」。不過，別聽到素就以為無味，我的做法是先將洋葱切條炒香，再用技巧將蒜蓉香氣散出來，然後加到麵糰當中。焗好後，吃時葱蒜味不霸道但又很有存在感，吃完不會滿口洋葱氣味嚇怕男女朋友，不錯吧！立即上東網生活on.cc收看這一集《靈感煮意》，做完記得跟家人分享呀！
材料（8個）
餡
洋葱 45克
油 40克
海鹽 1/2茶匙
蒜蓉 1茶匙
麵糰
中筋麵粉 160克（蛋白質含量13%）
速發酵母 3/4茶匙
糖 3/4茶匙
水 85
表面
糖 1/8茶匙
海鹽 1/8茶匙
水 2茶匙
芝麻 適量
海鹽粒 每個1~2粒
周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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