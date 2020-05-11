【繽FUN主播強推】玩IG都可以做運動？

近期疫情肆虐，又唔係太想出街，究竟做啲咩可以打發時間？或者你會話：「我都冇錢買《動物森友會》！」其實想玩遊戲嘅話，唔一定要花錢嘅，只要你有Instagram就得啦！

事關IG裏面內含好多唔同種類嘅Filter，當中嘅遊戲仲可以令你進行眼部運動、口部運動同埋腦部運動，咁就可以寓遊戲於運動啦！今次，繽FUN主播李文珊（Sherman）就同大家介紹一下幾款遊戲啦！

眼部運動-Flying Face IG：Dvoshansky

首先要向大家介紹一個Flying Face嘅遊戲，用戶可以先追蹤 「Dvoshansky」呢位IG用戶，之後就可以搵到佢嘅創作Filter。玩家要不停眨眼去控制雀仔嘅飛行高低以避開障礙物，呢個遊戲更可以邀請多一位朋友玩，即使一方輸咗，另一方都可以繼續。

難度：****

眼部運動－Chicken Catcher IG：Dvoshansky

另一款Filter叫做Chicken Catcher，呢個遊戲嘅難度比上一個仲要高，要靠眨眼捉到隻雞，不過捉到雞嘅機率似乎都幾低，所以真係少啲眼力都唔得呀！

難度：*****

口部運動－接歌王 IG：bigbechen

玩到對眼太攰，不如試吓進行口部運動，就係唱吓歌啦！大家可以先喺Instagram追蹤一位台灣設計師陳大比，之後就可以見到好多台灣歌手嘅接歌Filter，當中包括周杰倫、蔡依林、張惠妹等等。遊戲開始嘅時候會隨機抽出歌曲，限時之內要唱出嚟，就吓大家能唔能夠接到歌。

難度：***

腦部運動－五秒講三項大挑戰 IG：tedzted

玩完一大輪，相信你對眼同口一定好攰啦，不如而家進行腦部運動啦！大家可以先喺Instagram追蹤一位tedzted嘅用戶，然後就可以搵到呢個「五秒講三項大挑戰」，真係少啲腦力都唔得呀！

難度：**

腦部運動－單人大電視 IG：tedzted

如果想同朋友一齊互動一下，都一樣有方法，就係你可以出題畀你嘅朋友估估答案。首先，拍攝者可以睇到題目之後，喺限時之內形容一下自己嘅答案，跟住就要睇吓你嘅朋友仔可唔可以估中啦！

難度：***

相信大家知道以上資訊之後，即使留喺屋企都唔再怕悶啦！