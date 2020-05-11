Denali Reimagined Capsule　機能演化

1995年首度面世的The North Face Denali Jacket，多年來於戶外服飾領域以至潮流界都備受追捧，採用保暖度高的抓毛（Fleece）配上Two Tone撞色設計打造成標誌性褸款，其影響力與同樣於90s推出的Mountain Jacket、Mountain Light Jacket及Nuptse Jacket不相伯仲。今回The North Face Urban Exploration春夏系列就以The Future City作為季度主題，當中Denali Reimagined Capsule系列的設計靈感，就源自經典Denali Jacket及攀岩探險，抽取當中實用元素融入到一系列適合城市着用的功能服飾當中。

防水透氣迎合初夏

整個系列以深藍、墨綠、黑及白色作主調，當中City D2 Shirt及City D2 Pocket Tee分別採用Cordura®布料及Flashdry™布料打造。前者更加入DWR防水塗層處理，輕巧耐磨兼有出色防水效果；後者則擁有高透氣度，並具備排汗功能，兩者機能性均足以對應初夏炎熱及多雨的天氣變化。

實用與可襯性俱高

另外褲款方面就有City D2 Climber Shorts及City D2 Climber Pants登場，均用上Flashdry™布料令褲款保持涼爽及乾燥，同時亦從攀石粉袋（Chalk Bag）設計演變出可拆式索繩袋，可以配搭於褲款腰間或獨立斜孭使用，增加日常配襯服飾時的實用性。