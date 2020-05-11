Denali Reimagined Capsule 機能演化
2020年05月11日 18:30
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Denali Reimagined Capsule系列的設計靈感源自經典Denali Jacket及攀岩探險。 （5月14日上架）（互聯網）
1995年首度面世的The North Face Denali Jacket，多年來於戶外服飾領域以至潮流界都備受追捧，採用保暖度高的抓毛（Fleece）配上Two Tone撞色設計打造成標誌性褸款，其影響力與同樣於90s推出的Mountain Jacket、Mountain Light Jacket及Nuptse Jacket不相伯仲。今回The North Face Urban Exploration春夏系列就以The Future City作為季度主題，當中Denali Reimagined Capsule系列的設計靈感，就源自經典Denali Jacket及攀岩探險，抽取當中實用元素融入到一系列適合城市着用的功能服飾當中。
防水透氣迎合初夏
整個系列以深藍、墨綠、黑及白色作主調，當中City D2 Shirt及City D2 Pocket Tee分別採用Cordura®布料及Flashdry™布料打造。前者更加入DWR防水塗層處理，輕巧耐磨兼有出色防水效果；後者則擁有高透氣度，並具備排汗功能，兩者機能性均足以對應初夏炎熱及多雨的天氣變化。
實用與可襯性俱高
另外褲款方面就有City D2 Climber Shorts及City D2 Climber Pants登場，均用上Flashdry™布料令褲款保持涼爽及乾燥，同時亦從攀石粉袋（Chalk Bag）設計演變出可拆式索繩袋，可以配搭於褲款腰間或獨立斜孭使用，增加日常配襯服飾時的實用性。