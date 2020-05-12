東沖有料到：緊急狀態令下的New Normal

於疫情下，泰國曾先後發出兩次緊急狀態令，頭一次原定於4月30日結束，但情況未算太理想，於是緊接着再發出另一次緊急狀態令，其有效期為6月1日。不過相比之下，現時的情況明顯來得寬鬆。大家可以前往公園、可以到理髮店剪髮、可以帶狗隻到寵物店沖涼，更值得高興的是Cafe及餐廳終於可以堂食，不過食客要保持社交距離（Social Distancing）。香港人可能覺得香港政府對於保持社交距離十分嚴謹，但其實泰國猶有過之，事關首次的緊急狀態令實施時，所有餐廳只可外賣，不得讓食客堂食。小弟也因此試過一連30日早午晚三餐都只在家食外賣，現在終於放鬆了，我也不管是漢堡包專門店抑或Cafe，都前往坐個夠本，畢竟實在厭倦了對着家中的四道牆！當然，堂食時也有規矩要守，例如進店時必須要戴口罩，亦要讓店員探體溫，及使用酒精搓手。座位方面，兩邊都是禁坐的，部分就連對面座位也要空着，雖然有指示謂相識的朋友一同用餐也要分開坐，但眼見有部分店舖也「偷雞」，讓兩、三個人同枱進食，畢竟現在生意難做。不過餐廳還是有相應的措施，例如打邊爐的店舖，同枱都會加上Partition，減低傳染風險！久而久之，大家都習慣了這種生活模式，可以稱得上是New Normal。

現時泰國非常炎熱（超過40°C），在街上戴着口罩，不停吸回自己呼出的二氧化碳，實在非常辛苦。但泰國人容忍力卻相當的高，依然聽話配合。希望捱十多二十日，到6月1日全面解封後，好的日子（包括經濟及民生等方面）就會來臨，成為新的New Normal。

胡慧沖