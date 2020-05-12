葡萄牙系列　進化新面貌

由SIHH演變而成的Watches & Wonders原於4月尾在日內瓦舉行，因疫情關係改為網上版錶展，參與的廿多個品牌一同在官方網站發表2020年的最新腕錶系列。參與品牌之一的IWC，今年以Portugieser系列作主打錶款，並宣有系列的所有錶款均搭載品牌的自家機芯。系列由入門的自動三針錶款、最受歡迎的計時錶款到複雜的萬年曆及陀飛輪腕錶都有齊。最矚目的首推Portugieser Yacht Club Moon & Tide腕錶，此錶是品牌首枚配備全新研發潮汐顯示功能的錶款，可顯示下次漲潮及退潮時間。

回歸小巧

近年腕錶再次回歸較小巧的設計，新系列不少錶款尺寸亦略作修改，如自動三針錶款Portugieser Automatic 40的錶殼直徑便改為40mm，小秒針改回設於6時位置。而Portugieser Perpetual Calendar 42錶殼直徑亦改為42mm，並首度將萬年曆整合到82000型系列的自製機芯中。除尺寸外，外觀上亦有不少新突破，包括推出綠色及紅色錶盤設計，及配上近年甚流行的鏈帶，為簡約的Portugieser腕錶帶來截然不同的新風格。

專賣店特別版

系列特設專賣店特別版錶款，於品牌專門店及網站獨家發售。此特別版系列以海洋為靈感，以藍色設計配以名貴18K紅金或18K Armor Gold錶殼。這嶄新的Armor Gold，微結構經過改良，因此硬度遠高於傳統的紅金合金。獨家系列屬高級複雜錶款，包括結合陀飛輪、逆跳日期顯示及計時功能的Portugieser Tourbillon Rétrograde Chronograph，及配備萬年曆及陀飛輪功能的Portugieser Perpetual Calendar Tourbillon，展現品牌在高級製錶方面的專業能力。