電燈佬的腳車Toyota AE86

因為一套漫畫令豐田AE86躍升為神級經典，若有幸擁有，相信很多人都會好好珍藏，但香港有個「電燈佬」，卻將工具塞滿全車，每日揸來開工。

從事電燈工程的吳師傅，1995年已購入這部AE86，雖然已擁有25年，但他認為部車的內籠較細，用作開工始終不太理想，很多工具都是硬放下去。那為何仍堅持駕駛86開工？「鍾意佢都冇辦法，呢啲缺點都要忍受」。

吳師傅笑言，喜歡86與《頭文字D》漫畫或電影無關，很多人都問這部車是否很容易甩尾、飄移很好，最初也不明所以，後來聽朋友講開《頭文字D》漫畫，才知道這是甚麼一回事。因為一部AE86，吳師傅認識了不少朋友，被人問是否賣車更超過100次，即使在2003年沙士期間生意一落千丈，雖有一刻動搖過，但最終仍將愛車保留下來。

不論是去街、工作，甚或到內地自駕遊，吳師傅都離不開他的86，生活中的大小事都圍繞着這部車。雖然仔女都沒有棍波牌，部車不能傳承給他們，但吳師傅仍沒有打算把車賣掉，直言「會一直駕駛下去，直到自己不能駕駛為止」。