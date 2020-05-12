本日日本：日清搞外賣服務！Stay Home食拉麵名店滋味

抗疫期間大部分商戶嘅生意都受到打擊，但與此同時亦會搵到疫市奇葩，喺呢段時間生意十分興旺——食品外賣服務肯定係其中表表者，畢竟大家都要Stay Home嘛！日本方面亦唔例外，就連鼎鼎大名嘅即食麵生產商日清食品亦撈過界，啱啱推出名為RAMEN EX嘅外賣服務！你不禁會問，佢哋呢個新服務有乜咁特別呢？話說日本食拉麵外賣，最大問題莫過於送上門後麵條浸淋晒及湯唔夠熱辣辣，而日清就利用佢哋自家嘅即食麵技術，將呢兩個難題解決，並聯同一風堂、Sumire、Masutani及無鐵砲4間拉麵名店共同開發外賣拉麵。食客可透過Uber Eats及出前館兩個外賣網站落單，喺30分鐘內就會有麵、湯及相關配料一Set送到府上。食客只要用微波爐稍稍加熱，即可輕鬆食到喺以上名店堂食般嘅相同滋味！選擇方面，包括有一風堂專為RAMEN EX開發嘅一風堂監修博多豬骨拉麵（售1,080日圓）、Sumire嘅札幌濃厚味噌拉麵（售1,080日圓）、Masutani嘅豬油雞骨醬油拉麵（售1,080日圓）、無鐵砲嘅豬骨拉麵（售1,080日圓），及日清自家嘅豚天國拉麵（售1,380日圓）。

服務範圍方面，現時RAMEN EX以東京都西麻布為中心（包括涉谷區、港區、千代田區、一部分新宿區），稍後提供區域會逐步擴大，並分別於5月中旬及6月推廣到大阪及福岡市，而且合作嘅拉麵店亦會陸續增多，就算Stay Home依然有口福！