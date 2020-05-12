新一代自動綁帶波鞋　未來感爆燈！

Nike Air Max系列向來都是波鞋界中的人氣話題，由最元祖Air Max 1、Air Max 90以至於近年Air Max Day先後登場的Air VaporMax、Air Max 270及Air Max 720等，每一對鞋款都將鞋踭的氣墊元素不斷改良，藉此帶來一對又一對的驚艷之作。是次Nike Sportswear更破天荒為Air Max系列引入先進的自動綁帶系統，進化成全新鞋款Nike Adapt Auto Max，再次引領波鞋熱潮走進未來。

Nike Adapt Auto Max設計承襲Tinker Hatfield的美學基因，並從Air Max 90及Nike Mag抽取一些經典元素融入鞋款，採用全新輪廓並增加中底厚度，鞋踭位置保留「卡式氣窗」設計並配合中底內藏的FitAdapt科技，讓鞋款真正做到經典與創新並存。

與此同時，隨着HyperAdapt 2.0、Adapt BB 2.0及Adapt Huarache相繼面世，用來操控鞋款的NikeAdapt App亦不斷作出優化改良，例如用家可以透過語音控制5種自訂Siri捷徑，從而對腳上的Adapt Auto Max進行調節；或者將波鞋與Apple Watch連接，更彈性地於手腕上輕易調節鬆緊度；亦可改變中底閃燈顏色及閃爍模式，以及自訂預設貼服度。用家可以因應個人生活習慣去調整，讓自動綁帶功能方便性盡情發揮。