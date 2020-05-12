新一代自動綁帶波鞋 未來感爆燈！
2020年05月12日 18:30
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全新Nike Adapt Auto Max，引入智能化自動綁帶系統，再次引領波鞋熱潮走進未來。（互聯網）
Nike Air Max系列向來都是波鞋界中的人氣話題，由最元祖Air Max 1、Air Max 90以至於近年Air Max Day先後登場的Air VaporMax、Air Max 270及Air Max 720等，每一對鞋款都將鞋踭的氣墊元素不斷改良，藉此帶來一對又一對的驚艷之作。是次Nike Sportswear更破天荒為Air Max系列引入先進的自動綁帶系統，進化成全新鞋款Nike Adapt Auto Max，再次引領波鞋熱潮走進未來。
Nike Adapt Auto Max設計承襲Tinker Hatfield的美學基因，並從Air Max 90及Nike Mag抽取一些經典元素融入鞋款，採用全新輪廓並增加中底厚度，鞋踭位置保留「卡式氣窗」設計並配合中底內藏的FitAdapt科技，讓鞋款真正做到經典與創新並存。
與此同時，隨着HyperAdapt 2.0、Adapt BB 2.0及Adapt Huarache相繼面世，用來操控鞋款的NikeAdapt App亦不斷作出優化改良，例如用家可以透過語音控制5種自訂Siri捷徑，從而對腳上的Adapt Auto Max進行調節；或者將波鞋與Apple Watch連接，更彈性地於手腕上輕易調節鬆緊度；亦可改變中底閃燈顏色及閃爍模式，以及自訂預設貼服度。用家可以因應個人生活習慣去調整，讓自動綁帶功能方便性盡情發揮。