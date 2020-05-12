Q：我今年30多歲，單身，早幾年開始每逢公幹和坐飛機去旅遊時都找小姐，有用套進行性交，前奏部分則會玩環保吹，一直沒大礙。現在去很多地方都說要隔離，所以沒有公幹了，最後一次光顧是兩個月前。近日發現小便帶異味、混濁，以為是熱氣沒留意，到前幾日有小姐幫我脫下安全套時，說精液很濁又腥臭，我便開始擔心。現望可以幫解答以下問題：（1）是否染上性病？（2）經口交傳染的話，會是甚什麼性病？ （3）可以服抗生素嗎？（4）是否暫時停止找性服務？謝謝！

阿強

Ａ：無論閣下的性伴侶是誰，有否涉及金錢交易，雙方進行性交和口交時都應使用安全套。閣下有實踐性交時使用安全套，這是非常正確的做法，可是閣下卻似乎疏忽了口交傳染性病的風險。

（1）閣下開始感到小便不適，精液異常，無論它屬性病抑或其他性機能問題，現時的徵狀已反映你的性健康出現了問題，不管它是經由別人傳染性病或自身的性與生殖系統出了毛病。維護性健康，盡快見醫生，若諱疾忌醫只會令病情加劇。

（2）可透過口交而傳染的性病種類不少，包括梅毒、淋病、非淋菌性尿道炎或陰道炎、尖銳濕疣、疱疹、性病性的淋巴肉芽腫等。性病病毒存在於感染者的口腔、咽喉、精液或陰道分泌物中，通過性接觸而傳播，其中包括無安全屏障下的性交和口交。性病可藉着口腔皮膚、嘴唇黏膜破損，簡單如冬天嘴唇、口腔因乾燥而爆裂，口交時即有機會展開傳染。有些個案，病人感覺腮腺痛，以為患扁桃腺炎，結果卻在口腔咽部找淋球菌、衣原体、支原體等性病病毒。病毒的傳播，可經由嘴對性器、性器對性器、嘴對嘴途徑傳播，人家口裏的性病可以跑到另一人的性器上。性器官所得之性病亦可跑到另一人的嘴裏。

（3）閣下應求診，化驗尋求結果，服用醫生處方藥物。不可自行胡亂服用抗生素，以免擾亂病情甚至令情況惡化。

（4）是的，應暫時停止任何性行為，直至治理痊愈為止。

李偉儀