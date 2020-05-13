生肖指數 是日吉星：雞
2020年05月13日 07:30
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生肖指數 是日吉星：雞
鼠：↑ 你人氣旺盛，散發友善魅力。平時少出現的朋友，也繞着你來湊熱鬧。
牛：→ 有些事情雖然很重要，但人總作些消閒活動，也總要有休息的時候。
虎：→ 今天面對的事情較為複雜，不易在短時間內解決。藍色有助平穏情緒。
兔：↓ 金錢運不佳，小心自己簽下的文件，可能是個大陷阱，會令你萬劫不復。
龍：↓ 雖然有強勁工作能力，但你心情欠佳，工作情緒大起大落，事倍功半。
蛇：→ 是非多的一天，如不想捲入漩渦，最好收起你的八卦心，多做事少說話。
馬：→ 近日忙於工作的你有些事欠缺周詳的思考，不妨外出遊玩現充電一下。
羊：→ 凡事應作檢討，能檢討得失方為智者，對你日後工作發展有莫大幫助。
猴：↑ 當有時間靜靜思考，可參加一些自我成長的長遠計劃，對人生有大改善。
雞：★ 聰明人盡量發揮別人優點，蠢人只抱怨別人有甚麼缺點，好好反省吧。
狗：↓ 是日沖煞，不要凡事都過於據理力爭，要學習沉默也是對抗的良方。
豬：→ 深灰色會抑制人際關係，當你不想太多人煩你的時候，不妨多採用呢！
★：吉星
↑：升
→：平
↓：跌