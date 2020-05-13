置富Malls春日限定雙重賞　禮品總值超過25萬

【特約報道】抗疫期間，大家為搶購日用品而疲於奔命，想在補給物資時放鬆繃緊的情緒？嚟置富Malls就啱晒你，由5月16日至7月12日特別推出春日限定雙重賞，準備了逾3,400份、總值超過25萬元的豐富獎品，等大家為屋企補給之餘仲可以贏走巨獎！

第一賞︰置富Malls「森」動大抽獎 消費愈多中獎機會愈大

由5月16日至7月12日期間喺置富Malls旗下指定單一商場即日累積消費滿HK$200就可以換領抽獎券乙張，每額外消費多HK$100，仲可以換領多1張抽獎券，多買多賞。頭獎係最新SAMSUNG Galaxy Z Flip智能電話；二獎參茸海味店尚品禮券HK$8,000；三獎Apple iPad Air 64GB (Wi-Fi + Cellular)；四獎TOSHIBA蒸氣烤焗水波爐；五獎DYSON 二合一風扇空氣清新機；更有各式現金券涵蓋餐飲、個人護理、體育用品、書籍及保健產品，實行提供全方位支持，抗疫生活可以好簡單！

置富Malls 「森」動大抽獎

換領日期︰2020年5月16日至7月12日

換領方法︰於置富Malls以下指定單一商場內任何2間不同商戶即日累積消費滿HK$200或以上即可換領抽獎券乙張，每額外消費多HK$100，即可換領多1張抽獎券。消費滿HK$300可換領2張，消費滿HK$400可換領3張，如此類推，每套有效消費單據最多可換領抽獎券10張。

指定商場包括︰+WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、都會駅、麗港城商場、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈、荃薈

第二賞：置富Malls即抽即中扭扭賞 抗疫獎品扭回家

由5月16日起一連6個周末，置富Malls特別打造巨型扭蛋機，放入超過3,400份大大小小的獎品，包括iPad Air、蒸氣烤焗水波爐、DYSON 二合一風扇空氣清新機、大昌食品專門店禮券HK$1,500、位元堂禮券HK$1,000、美康禮券HK$1,000等，為大家準備意想不到的驚喜。於置富Malls旗下指定商場內以電子貨幣累積消費滿HK$300，即可參加巨型扭蛋機即抽即中扭扭賞乙次，贏取豐富獎品。

置富Malls即抽即中扭扭賞

參加方法︰於置富Malls以下指定單一商場以電子貨幣 (即易辦事、信用卡、銀聯卡、八達通及手機支付)累積消費滿HK$300 (憑最多2間不同商戶的消費單據)，即可參加即抽即中扭扭賞乙次。

指定商場包括︰+WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、都會駅、麗港城商場

活動日期：5月16-17日

活動地點：馬鞍山廣場3樓

有效消費單據日期：5月11至5月17日

活動日期：5月23-24日

活動地點：都會駅2樓

有效消費單據日期：5月18至5月24日

活動日期：5月30-31日

活動地點：麗港城商場地下大堂

有效消費單據日期：5月25至5月31日

活動日期：6月6-7日

活動地點：置富第一城A1區地下

有效消費單據日期：6月1日至6月7日

活動日期：6月13-14日

活動地點：置富都會7樓大堂

有效消費單據日期：6月8日至6月14日

活動日期：6月20-21日

活動地點：+WOO嘉湖一期地下

有效消費單據日期：6月15日至6月21日

*詳情請參閱場內宣傳品

除了春日限定雙重獎之外，置富Malls旗下馬鞍山廣場、紅磡置富都會及天水圍+WOO嘉湖亦已經搖身一變打造森林家族「森」動遊樂團，請來日本人氣森林家族成員向大家傳遞快樂訊息，分享滿滿正能量！

置富Malls x 森林家族 – 「森」動遊樂團主題裝飾

日期︰即日至10月30日

地點︰馬鞍山廣場L2天幕廣場 (港鐵馬鞍山站A出口)

置富都會7樓大堂 (港鐵紅磡站C出口)

+WOO嘉湖1期地下大堂 (輕鐵銀座站，港鐵天水圍站轉車)

詳情請瀏覽置富Malls 網頁www.fortunemalls.com.hk或場內宣傳品。