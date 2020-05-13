巴西變裝「王后」　雌雄同體、人氣火爆

現年25歲來自巴西馬蘭勞（Maranhao）的Pabllo Vittar（原名Phabullo Rodrigues da Silva），於社交平台Instagram上坐擁過千萬Followers（IG @ pabllovittar），如果以KOL指標計算直頭係天后級數，佢所貼出的照片大部分都是掃上艷麗濃妝加上狂野性感衣着，舉手投足絕對係一位熱情奔放的森巴女郎。

唱得又跳得嘅佢於巴西音樂界相當受歡迎，出過多張唱片專輯，與美國電音組合Major Lazer及巴西人氣歌手Anitta聯手推出的單曲《Sua Cara》 於YouTube上更有接近5億的點擊率，YouTube個人頻道亦有高達660萬人訂閱，每首上載的單曲MV平均都有過億點擊率。如果沒有受到疫情影響，Pabllo Vittar原定於本年會於歐洲舉行巡迴演出，但現時是否如期舉行當然有待確認。

於鎂光燈下顛倒眾生的Pabllo Vittar雖然於巴西擁有樂壇天后地位，其獨特的個人形象亦不時被人模仿，但Pabllo Vittar其實是一位不折不扣的男兒身，早於青少年求學年代已經清楚知道自己是同性戀。雖然巴西是全球第15個同性婚姻合法化的國家，但國內對於LGBT族群包容度並不算高，難得Pabllo Vittar的媽媽相當開明，早已接受孩子的性取向；而且Pabllo Vittar只是變裝，並不是變性，他並無接受任何有關轉換性別的手術，所以「她」鏡頭前的女性形象（長髮是假髮）可以完全卸下，徹徹底底變回男兒身，雌雄同體可以贏盡男女Fans歡心，唔怪得知IG可以有過千萬Followers！