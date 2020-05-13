星戰芭比：May The Trend be With You！

美國玩具商Mattel在早前的「星戰日」，宣布旗下著名的芭比娃娃將與科幻電影《星球大戰》合作推出聯名系列，由芭比來飾演電影中的4個角色，將原力與時尚的完美結合呈現大家眼前。

其實這樣的聯名已經不是第一次，早於2019年雙方已合作推出黑武士、R2-D2和莉亞公主3款角色芭比。今次再次合作，就以另外4個角色－Rey、C-3PO、Stormtrooper和Chewbacca作藍本，並結合《星球大戰》的科幻元素與芭比的獨特時尚風格，推出穿着高級訂製時裝的芭比娃娃。單看造型，就有種睇時裝Show的感覺。加上每款芭比均採用特別包裝，並附有真品證書及以《星際大戰》為主題的人偶架，相信無論你是玩具迷抑或時裝迷，都會有衝動想帶晒呢班星戰Barbie回家（預計7月發售）！

Rey x Barbie─柔中帶剛

純白雪紡百摺裙本就有種優雅飄逸感，配上裙尾的開衩設計及金銅色絲襪與高踭鞋後，就更顯嫵媚。加上腰間的金屬扣皮革腰帶、金屬手鈪和扭紋耳環的點綴，為整體造型增添幾分硬朗感覺，柔中帶剛的組合完全就是Rey在電影中的性格。

C-3PO x Barbie─金屬潮「魅」

以精通600萬種溝通方式，懂得各地風俗的金色機械人為主體設計的Barbie自然是離不開金屬元素，由髮飾、眼鏡、服裝到鞋都以金屬為主，透過不同的紋路、圖案和亮片增加時尚感。高踭靴和服裝中加入的半透白紗為這套造型增添不少女性美，而露肩和短裙設計則為這套硬朗服裝增加亮點。

Stormtrooper x Barbie─帥氣裝甲

全白的裝甲以白色的漆皮連身短裙代替，無論是腰封、腰帶、手環或高踭靴，都保留着重裝甲的感覺，配搭埋黑色緊身衣褲，簡直完美還原Stormtrooper的造型特色。除了保留角色神髓，設計上亦加入不少時尚元素，例如開衩泡泡袖和層次感上衣設計，以至型格墨鏡（取代風暴兵面罩）等等，都充滿潮流感和霸氣。

Chewbacca x Barbie─豪華貴婦

從沒想過Chewbacca的一身毛髮轉換成人造皮草外套、毛絨絨短裙、護腳套、頭帶和手提包後，會搖身一變成為豪華貴婦。但貴氣中卻又充滿設計心思，例如上衣便亮不單調，印有裝甲圖案，為華麗氣質添加了一絲硬朗感。至於取材自Chewbacca腰帶的手環和手提包帶，則巧妙地保留了角色神髓。