今晚食乜：熱辣辣　清新檸檬汁忌廉意粉最啱食

煮意粉加忌廉，最怕吃多幾啖便覺胃脹飽滯，IG@pinchofyum就教大家煮一款清新的檸檬忌廉蝦肉意粉。以牛油和蒜蓉起鑊，加入白酒煮至微滾，然後倒入忌廉煮熱，唧入檸檬汁後，便可加芝士煮溶，除了帕爾馬芝士，大家也可選擇其他芝士製作。待醬汁煮滾起泡泡，放入意粉拌勻，建議選用容易掛汁的Pappardelle或Fettuccini意粉，利用工具將意粉和醬汁拌勻。配菜選用彈牙鮮爽的蝦肉，加點鹽煎至兩邊變色便成，盛起後以餘熱讓蝦肉剛熟，便不怕煎得過老。忌廉意粉由於加入了白酒和檸檬汁，質感雖濃稠但滲來一股清香氣息，每條意粉更掛滿醬汁，配上鮮味的蝦肉，飽肚但不會令人感到膩。

材料：

蝦肉 1磅

牛油 4湯匙

蒜蓉 半茶匙

白酒 1/4至半杯

忌廉 半杯

鹽 半茶匙

帕爾馬芝士碎 1/4杯

檸檬汁 1至2湯匙

Pappardelle或Fettuccini意粉 8安士

黑胡椒 少許

做法：

1.煲滾水，加鹽烚熟意粉。

2.另起鑊，煮溶3湯匙牛油，加蒜蓉炒約1至2分鐘，加白酒煮熱，放入忌廉煮勻。

3.唧檸檬汁、鹽，放入芝士碎煮滾。

4.放入意粉拌勻。

5.蝦肉瀝乾水，煮溶1湯匙牛油，放蝦肉和鹽煎至兩邊變粉紅色。

6.意粉和蝦肉一起上碟便成。