實測小米10 Pro　6千蚊買小米？

當iPhone SE賣緊3千幾蚊嘅時候，小米電話竟然要賣成6千蚊，講緊就係小米最新旗艦電話，定價HK$5,999嘅小米10 Pro。今次繽FUN主播斯菲同大家一齊試玩，睇吓呢部小米究竟值唔值！

先講硬件，小米10 Pro行貨暫時未有提供12GB RAM嘅最高規格，但仍然內置8GB RAM、256GB ROM，加上今年旗艦電話必備嘅Snapdragon 865處理器，就算不斷開apps都冇特別慢。而上網速度仲有驚喜，皆因小米10 Pro對應5G網絡，於尖沙咀、有覆蓋5G網絡的商場實測，下載速度高達400Mbps，下載遊戲、程式都零舍快！

外觀方面，機身備有6.67吋屏幕，更新率更提升至90hz。體積比上代小米9更大，屏幕亦由水滴設計變成左上角打孔，同時改用曲面屏幕。機背鏡頭以垂直排列，測試的「雪山白」配色帶有幻彩感覺，而且機背經過磨沙處理，唔會印到手指模。

10 pro主打四鏡頭設計，相機評測網站Dxomark更獲評高達124分。1億像素鏡頭當然就係主角，同場以4,800萬像素嘅小米9一齊試拍，影完再放大相片，10 Pro相片細緻得多，顏色、測光亦不俗。不過一幅相片更高達20MB容量，如果放上Facebook、Instagram等自動壓縮相片的社交平台的話，1億像素相片似乎用途不大。最明顯的好處就是容許用家後製裁剪相片，靈活度大增。

反而800萬像素10倍混合變焦及2000萬像素超廣角鏡頭更實用，鏡頭變焦至10倍內畫質仍然可以接受，最多可以變焦至50倍，但數碼變焦效難免較朦。廣角則適合用來拍攝風景、建築物，而且內置變形矯正，效果合格。最後一個鏡頭是1,200萬像素人像鏡頭，內置玩味十足的人像模式，可以實時加入燈光、景深效果、動態光斑等。

電量方面，內置4,500mAh電池，實試用足一日都冇問題；而且支援50W快速充電，實測由10%充至100%只需45分鐘。值得一讚是，機身上下都加入喇叭，打機、睇劇的聲效比單喇叭的手機好得多。

但10 Pro亦有不少缺點，首先2020年旗艦機竟然仍配備全高清屏幕，雖然整體顯示質素唔差，但對於旗艦機確實失色。其次就是不支援實體雙SIM卡，而是實體nanoSIM加eSim，更不設microSD卡槽，未能擴充容量。