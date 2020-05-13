【繽FUN劇場】邱芷微重色輕友 老友冇眼睇！

你有冇一啲朋友自從拍拖之後就失咗蹤？每次約親佢都一定係去咗陪男女朋友，唔會應約！有啲人嘅另一半就變成佢嘅全世界，朋友？有事先搵啦！唔好以為唔關你事，一個唔小心，你自己都會成為他人眼中嘅「有異性冇人性」！今集《繽FUN劇場》有憑處境劇《愛·回家之開心速遞》演「賈名媛」而為人認識嘅邱芷微（Chelffy）演出，Chelffy連環「失蹤」令曉柔同斯菲好苦惱！如果畀著係你，嬲唔嬲先？

人間蒸發

未拍拖之前，逢聚會必到。拍拖之後總係藉口多多，要陪男女朋友、慶祝乜乜紀念日、男女朋友唔鍾意、唔畀出夜街、冇錢唔出街等等……問題嚟啦，點解有時間拍拖，連少少時間都抽唔到畀朋友呢？

有事先出現

「有事鍾無艷，無事夏迎春。」拍拖之後就喺朋友圈到潛咗水，想拜託朋友幫忙嗰陣就出現。朋友唔係用完即棄嘅道具，投入一段戀情唔係罪，不過都唔好忽略朋友。

瘋狂曬命

拍拖時甜蜜蜜，想同大家分享喜悅係可以理解。周不時都見到有人狂曬親密照片，又有人喺社交網發表愛的宣言嘅千字文，有拖拍就大曬？完全冇理到單身人士嘅感受！開心share呢啲嘢適可而止啦，唔使日日都大鑼大鼓出post嘅。真正嘅幸福並唔需要靠曬命而得來。

世界圍住另一半轉

對一段感情太投入就好容易迷失咗自己，世界變咗圍住另一半而轉，對方就係你嘅天與地。當你無論做咩都離不開另一半，甚至同其他人之間嘅話題都只係關於男女朋友，你就需要檢視吓咁樣係咪一種病態！生活上仲有另一半以外嘅嘢值得你關心，譬如係你嘅工作、學業、家人、社會等等。

好情人可遇不可求，能成為好友都要講緣分，一段友誼唔用心維繫嘅話，最後只會愈來愈疏離。如果脫離咗單身一族，都記得唔好忽略朋友，最好就梗係帶埋另一半出席朋友之間嘅聚會，互相融入對方圈子！無論有冇拍拖，都要多啲搵吓friend，關心吓佢哋啦！