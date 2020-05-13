本日日本：北海道新旅館　成幢你住晒

如果與屋企人或朋友一大班人去旅行，最理想梗係霸晒成幢旅館，唔使畀人騷擾，又唔驚嘈到其他人，不過大家會諗「全包」租金會好貴！咁又未必，於5月22日喺北海道札幌市開業的SAKURA定山溪 膳，正正係提供全幢出租服務的旅館。旅館總共有八幢兩層高的建築，每幢最多可容納10人，兩位包兩餐每晚宿泊費為27,000日圓，算是非常合理。每幢都有兩個車位，Check In和Check Out經平板電腦操作，連兩餐都放在屋內專用的盒子中，基本上不會接觸到酒店的員工，可以享受絕對的私人空間。每幢都設有大客廳，10人家族或朋友一起玩樂、享受親子時光都夠地方，另有三間雙人房，風呂則可容納4人同時浸浴。此外也歡迎住客帶埋心愛的寵物一齊入住（每日限定3間），每隻寵物額外收3,300日圓清潔費。可以帶埋寵物入住的旅館不多，這間不失為好選擇。

SAKURA定山溪 膳

地址：北海道札幌市南區定山溪温泉西1丁目43

房租： 兩位包兩餐每晚27,000日圓