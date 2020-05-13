IB攻略：改變命運的三部曲

眨眼間就已經5月中了，不久之後IBDP Year 1的同學又即將要升讀最後一年的IB預科。回想起10年前的這個時候，正是筆者的人生低潮，除了考試失敗，更因為成績差，升讀不了男拔萃原校就讀預科。後來發憤圖強，自修預科考試考了個5A，搖身一變忽然成為了所謂的尖子，更和拍檔開辦了教育中心。不少過往的同學和老師，都對筆者的成績進步非常驚訝，也想不通我是如何做到的。今回專欄筆者決定和大家分享當年筆者改變命運的三部曲。

利用Visualisation改變信念

Visualisation 即是將你的目標具體化，這是很多成功企業家都會採用的方法，尤其你對自己產生懷疑或不足的想法。筆者還清楚記得著名作家Stephen Covey 曾經說過：任何事情都是二次創作，所有現在出現在我們生活的事和物，都是由人的想法而成。那時筆者因為考得非常差，墮入人生谷底，非常希望可以透過預科考試成績再次證明自己，當時運用了Visualisation 的技巧，更設計了張假的成績表，列了所有考試成績都是A級，貼在桌子上。每天提醒自己的目標，提醒自己可以做到。就算別人不相信你可以做到，你都不能放棄自己。所以筆者看到一些IB考得差的同學來找我們補習社，我的第一句永遠都是：你一定可以的。

把你的目標寫下來

學生每天都可能有很多想法，很多目標想要達成。如果學生志願某科要考Level 7的話，筆者建議把你的目標些寫下來。根據Dominican University in California 的研究，他們發現到，那些把目標寫下來的人，比沒有寫下的人，成功達到目標的機率高出42%。為甚麼會這樣？ 原來當你只是想像你的目標，只會用到你的右腦，然而當你把這些目標寫下來，就會刺激你的左腦，即是你的邏輯思維，繼而啟動你的行為。當時的筆者，就是在筆記簿上寫下了5個A的成績。

採取大量行動

把目標寫下來只是第一步，最重要的是採取行動，而且是大量行動。例如成績不好的學生，首先要分析為何自己考得不好，可以透過詢問Level 7的朋友的讀書方法作比較反思，或者詢問IB專家老師。知道問題後，不要卻步，要制訂方案改變現有的成績，一定是要用不同的方法。例如，學生本來只是溫習書本的題目，發現原來考得好的同學，只會溫習IB考試題目，那麼你就要跟隨這個方向改變。當然，你不會一開始就找到完美的答案，而且亦都不是所有同學會100%分享給你知道他們成功的秘密，你要不斷嘗試，亦都不要放棄，因為每次你考得不好，想想筆者曾經都是谷底學生，最後一樣可以成功。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫《IB攻略》在書展大賣