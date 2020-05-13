BMW 320iA Touring Sport　好動「旅」伴

新世代六角形LED頭燈和一體式面罩，配上黑色前下擾流、側鏡蓋及車頂架等Sport套件，型魅十足。（方偉堅攝）

寶馬(BMW)全新3系Touring，擁有型格造型和穩紮動態操控，車載的一系列智慧駕駛輔助科技亦大大提升行車安全。內裝配備更是緊貼用家所需，另外當然不少得旅行車的高度實用性。

新3系Touring承傳了50:50黃金車重比例，在高剛性物料及輕量化科技應用下，車身剛性較上代提升25%之多，加上首次配置漸進式吸震筒 (Lift-related Dampers)，舒適度及動感操控同時兼顧到。

輸港的有3款動力配置，包括 320iA﹑330iA 及 M340iA xDrive。這次提供拍攝車是配上Sport 套件的320iA Touring Sport，搭載2.0L直四TwinPower渦輪增壓引擎和八前速雙離合器波箱，最大馬力184hp，300Nm 峰值扭力可於低至1,350rpm傾出，並一直維持4,000rpm，低轉高扭表現出色。

規格表

車型：五門五座位旅行車

引擎：直四渦輪增壓

容積：1,998c.c.

最大馬力：184hp/5,000~6,500rpm

最大扭力：300Nm/1,350~4,000rpm

驅動：前置引擎、後輪驅動

傳動：8前速雙離合器波箱

0~100km/h：7.5秒

車身體積：4,709×1,827×1,470mm（長×闊×高）