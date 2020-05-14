白羊：事業運回穩不少，人氣轉佳，有心求職、轉職及謀事等，宜把握時機，火速行動。

金牛：精神佳，貴人運及助力回升，出勤、公幹及海外項目等之進展將較早前和順平穩。

雙子：感情及親子關係不穩，但夫妻關係卻具改善及增進空間，保持正面，卻有助溝通。

巨蟹：戀愛及社交運轉佳，單身朋友將較能透過社交網絡遇上合適人選，宜爭取曝光。

獅子：工作運不穩，但體能持續回升，善用時間多休息，可助提高效率，有助公事推進。

處女：人緣及桃花運持續轉佳，出勤、公幹及海外項目等貴人助力較強，有助公事推進。

天秤：情緒及家庭運持續回穩，較能享受家居及感情生活，宜善用公餘，多約會多聚會。

天蠍：辭令及思考力回穩，有助增進或改善與伴侶的溝通及互信基礎，宜多交流多約會。

人馬：正財運回穩，上班族開單、簽約等將較利好。做生意或自僱人士則需多予耐性。

山羊：人氣、情緒及家庭運持續回穩，親子及感情關係及相處情況，將較早前愜意和順。

水瓶：精神士氣持續回升，集中力較強，情緒及家庭運佳，助投入工作，爭取更佳表現。

雙魚：社交運持續轉佳，聯誼會友活動多多，但需注意言辭態度，宜多包容，避免爭辯。