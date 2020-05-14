【健樂事】初夏嘗薏米　清熱祛濕

薏米清熱祛濕，夏日煲煮檸檬薏米水，既解渴又去水腫。（設計圖片）

踏入初夏，天氣又熱又濕，想清熱、祛濕兼解渴？薏米可以幫到你！

薏米即是薏苡仁，含有纖維、碳水化合物、維他命B1、礦物質、蛋白質、脂肪，以及人體必需的8種氨基酸，因而被譽為「世界禾本植物之王」。市面上有售的薏米有生、熟之分，前者未經炒製，屬性偏寒，有祛濕、利水、消腫、排毒等功效，後者則是由生薏米炒熟而成，目的是減低寒性，但因製作過程中經過「膨化」，所以利水作用不及生薏米。

薏米水最易煲

利用薏米炮製清熱飲料，易做又美味，所需材料包括生薏米（約30克）、熟薏米（約15克）和檸檬（半個）。先把生、熟薏米洗淨，用清水浸1小時，接着放入鍋內並加水1,000毫升，以大火煮開5分鐘，再轉文火繼續煮20至30分鐘，直至水變得渾濁，薏米變軟，熄火待涼後，加入切片的檸檬或檸檬汁便可飲用。怕酸者，可適量加入蜜糖。

若家中沒有熟薏米，單獨用生薏米來烹調也是可以的。另外，檸檬有生津、清熱功效，配搭薏米十分適合，但不要將檸檬一起煲，因高溫會破壞檸檬的維他命C，而且檸檬皮經過高溫會滲出苦澀味。

值得一提，處於經期及孕期的婦女、受便秘問題困擾者均不宜飲用薏米水。另外，長期水腫、怕吹風、怕凍的人士亦不適宜進食薏米。如有疑問，最好徵詢註冊中醫師的意見。