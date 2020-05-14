「惡魔」出山　裏原宿潮流文化回歸

1996年由遠藤憲昭（Noriaki Endo）所創立的日本潮流品牌Devilock，於裏原宿文化最幟熱之時橫空出世，多年來一直醉心將音樂文化融入品牌當中，除了不時與音樂單位聯名合作外，甚至用品牌名義去舉辦音樂盛會「Devilock Night」，為Devilock孕育出獨特的音樂時裝風格。但可惜去到2011年品牌成立15周年時，遠藤憲昭就宣布結束品牌，往後僅有與友好品牌作零星合作，裏原宿傳奇無聲落幕。是次，由熊谷隆志（Takashi Kumagai）所主理的美式衝浪品牌WIND AND SEA就邀請Devilock再次出山合作，兩位同樣活躍於90s裏原宿的大人物再次攜手打造一系列注目的聯名單品。

Devilock x WIND AND SEA聯名﻿系列設計有別於WIND AND SEA悉心鋪排的美式滑浪風格，改為用上Devilock品牌標誌性的眼鏡蛇、骷髏及十字架圖案，為系列單品注入Hardcore的音樂元素，當中包括：Print Tee、Beanie及6-Panel Cap均加入兩個品牌標誌點綴，重現旗幟鮮明的90s裏原宿街頭風格。（Popcorn General Store香港及中國地區獨家發售）