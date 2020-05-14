端午節快到，如想食糉但又不便東奔西跑張羅，網上訂購可說最好不過。(客戶提供)

【特約報道】猶記得小時候，每每接近端午節，家裏總是瀰漫竹葉及糯米的香味，無論鹼水糉、鹹肉糉及裹蒸糉，都難不了媽媽這一雙靈巧的手，一包一合，一拉一綁，剛柔並濟，分量恰到，每步都蘊含心意與家的感覺。這些傳統手藝，待自己長大後才懂得珍惜，珍惜味道，珍惜一起分享喜悅的時光。現在居家時間比較多，應好好共敍天倫，準備應節糉子，一起尋回小時候的快樂！

時至今日，糉內的餡料推陳出新，不論豪華五星酒店鮑魚裹蒸糉、純樸傳統風的嘉湖糭、送禮至上的份量裝糉及新派素糉都應有盡有，如不便東奔西跑張羅，網上訂購也是最好不過，倘若你是HKT旗下的The Club會員，更可以低至350 Club積分兌換，照顧知慳識儉一族。

網上兌換：

送禮推介：

利苑

秘製蓮蓉鹼水糭禮券

選用優質醇厚之陳村鹼水，配上以湖南湘潭蓮子精製之蓮蓉，入口清甜不膩，口感香軟煙韌。

1張 | 建議零售價 HK$68

The Club兌換價：350 Club積分

鴻福堂

原隻鮑魚瑤柱豚肉裹蒸糭禮券

無添加味精及防腐劑，嚴選原隻鮑魚、原粒瑤柱等矜貴食材，配上頂級豚肉及原隻鹹蛋黃，味道香濃，分量十足。

1張 | 建議零售價 HK$178

The Club兌換價：450 Club積分

回味時光推介：

香港榮華

風味蛋黃金腿咸肉糭

選用綠豆、咸蛋黃及豬腩肉等傳統的材料，配上金華火腿絲，口感層次豐富，入口香而不膩。

2隻 | 每隻約300克 | 建議零售價 HK$106

The Club兌換價：450 Club積分

奇華餅家

雙黃金華火腿瑤柱裹蒸粽

嚴選原粒瑤柱、上等花菇、金黃蛋黃、香甜甘栗及鬆化蓮子，配上金華火腿，令每一口都充滿滋味。

1隻 | 每隻約600克 | 建議零售價 HK$125

The Club兌換價：650 Club積分