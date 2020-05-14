靈敢侶情：回憶中的美麗公園

見到海洋公園面臨破產的報道，心頭一震，很想立即去一趟，可惜在疫症之下，公園關閉，想去也去不了。

我知道、我有看你們的留言，明白到很多人都因為公園變了，因而反對繼續，但在我個人來說，可能是我年紀不輕吧，所以對公園始終有點感情。

猶記得以前的香港，交通並不發達，去一次海洋公園要早上六點起床，先坐火車、後轉巴士、然後再轉小巴，折騰足足2個半小時之後，才可到達公園門前。看着入場閘的那條隊，人都累透了，但小時候的我，嘴巴仍是不自控地張開：「嘩～～～很大呀！」

好不容易入到公園了，在那個年代若想由一個點去另一個點，都得用雙腿走路，而在路途上，頭頂都是無遮無掩的。難得走到另一點了，想坐一次「瘋狂過山車」、「海盜船」，又要排隊兩小時，天呀！真佩服小時候的自己，哈哈！

幾十年之後，至今我仍然很記得第一次玩「浪濤灣」（舊水上樂園的一項設施）、第一次見到「海威」（一條已過世的殺人鯨）和海豚的心情，直至後來，「集古村」落成，人生第一次見到古代建築物，這一切令我既快樂又震撼。以前的娛樂，並不如現在般多，如想見識古代景物，我只能看電視劇的布景；想玩水，只有水盆；想看動物，只有課本的圖畫。一個明明比世界少很多的公園，給我的是比世界更大的經歷。

到玩夠了，累透了，天色已近黃昏，即使我已經在烈日當空之下暴曬了一整天，也知道回家又要用上2個半小時，站在公園出口，我仍是依依不捨的，心裏想着：「可以在這裏跟海豚睡就好了！」

可是到我長大之後，即使香港的交通發達了，我就只去過一次，這次之後，我便再沒有動力去，可能是心境就是變了，又可能是怕遇上另類旅客，不想在走路時被人在我的耳邊大叫、被打尖、然後踩到不知名的黃色液體吧？又或者，可能是我的見識多了，蛇、鱷魚、樹熊、真正的古代建築物、陽光與海灘，我在外國都見過，公園對我這個老人家來說，由以前的「比世界更大」，變成無必要地過大。

但無論如何，現在公園面臨破產，種種回憶真的令我很不捨。

好吧，我這老人家就懷緬到這裏好了，不管最後的結局如何，我都會尊重。不過在疫症過後，當公園重開，我再忙都要去一次，我要用行動支持熊貓、海豚和一眾動物護理員。不知道到時候，還有沒有朋友陪我去？

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家。著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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