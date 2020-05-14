玩具收容所 自製玩具仲開心

「快餐店玩具是最容易被淘汰的，除了是因為容易得到玩法亦不多，小朋友未必會珍而重之。」玩具陪你長大，但又有幾多人，會陪伴玩具終老呢？有一間收容所，專門維修和重組舊玩具，甚至會將廢物製作成各種小玩意，由小朋友自己發掘玩具的定義，再生玩具店主理人Sally表示：「玩具的意義在於有沒有人一齊玩，只要有家人和朋友，汽水罐都可以是最好的玩具。」

過去2年，再生玩具店曾推出多款用環保物料製作的玩具，有用紙盒和膠樽製作的扭蛋機、也有以鞋盒和水果網製成的足球機，Sally說：「我們的初衷，是希望小朋友自行製作屬於自己的玩具，所以我們會盡量簡化製作步驟，希望他們可以與家人一起完成。」

除此之外，再生玩具店亦會回收二手玩具，延續玩具的壽命，Sally說：「我們會把回收玩具分成3類，第1類是全新未玩過的玩具，我們會以不同方式義賣，第2類則是包裝損毀或遺失配件的玩具，我們會在清潔後用來舉辦社區活動。」最後就是已經完全壞掉的玩具，當收集了一定數量，再生玩具店就會舉辦「玩具拆解日」，讓小朋友嘗試拆解玩具，了解玩具的結構。